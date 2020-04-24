В Китае за сутки не зарегистрировано смертельных случаев от коронавируса

За минувшие сутки в Китае зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным госкомитета, из этих случаев два — ввозные, а остальные четыре были обнаружены внутри страны.

Отмечается, что летальных исходов от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа, за прошедшие 24 часа в Китае не зафиксировано.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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