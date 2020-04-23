В Самарской области скончался первый пациент с коронавирусом
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В Самарской области скончался первый пациент, у которого был подтвержден коронавирус, сообщил губернатор области Дмитрий Азаров в Instagram.
Отмечается, что скончался 74-летний мужчина с онкологическим заболеванием и сахарным диабетом.
В Самарской области коронавирусом заразился 141 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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