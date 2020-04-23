В Грузии коронавирусом заразились сотрудники МВД и до 20 медиков

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В Грузии коронавирусную инфекцию выявили у нескольких сотрудников МВД и 20 медиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Екатерину Тикарадзе.

По ее словам, вирус не зарегистрировали в вооруженных силах. Она отметила, что заражение полицейских и врачей было ожидаемым, в связи с этим были запланированы существующие инструкция и алгоритм, согласно которым происходит тестирование данных групп.

По состоянию на 23 апреля в Грузии зафиксировано 420 случаев заражения, 107 человек выздоровели, пять — скончались.

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