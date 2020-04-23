В лесах Забайкалья введен режим ЧС из-за пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Забайкальского края из-за пожаров, сообщается на сайте регионального Министерства природных ресурсов.

В связи с введением режима ЧС запрещается въезд в леса, говорится в сообщении. Отмечается, что воспрещается также совершать любые действия, связанные с огнем, в том числе разводить огонь даже на дачных участках.

В министерстве сообщают, что с начала года было ликвидировано более 500 лесных пожаров. Выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнем и переход пламени с других территорий являются основными причинами пожаров, подчеркивается в сообщении.

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