В лесах Забайкалья введен режим ЧС из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Забайкальского края из-за пожаров, сообщается на сайте регионального Министерства природных ресурсов.
В связи с введением режима ЧС запрещается въезд в леса, говорится в сообщении. Отмечается, что воспрещается также совершать любые действия, связанные с огнем, в том числе разводить огонь даже на дачных участках.
В министерстве сообщают, что с начала года было ликвидировано более 500 лесных пожаров. Выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнем и переход пламени с других территорий являются основными причинами пожаров, подчеркивается в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Накрывает мгла»: лесные пожары ухудшат ситуацию с COVID-19
— Пожарные за неделю потушили 163 тысячи гектаров лесных пожаров в РФ