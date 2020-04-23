Посольство России в Армении готовит списки для вывоза россиян на родину

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Российское посольство в Ереване готовит списки россиян для вывоза из Армении, сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.

В настоящее время формируются группы для возможного сухопутного вывоза граждан России из Армении через Грузию, говорится в сообщении. Отмечается, что всем россиянам, подавшим заявки для возвращения на родину, следует ожидать звонки из консульского отдела посольства.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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