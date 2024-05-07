Шебекино попало под обстрел

В данный момент обстреливают город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
«Ведется обстрел города Шебекино», — говорится в публикации.
Жителей города призвали спуститься в подвал (укрытие).
Утром в Шебекино объявляли ракетную опасность. Власти призывали горожан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль в регионе. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.
4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.
Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.