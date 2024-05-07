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Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

Путин поручил ушедшему правительству работать до сформирования нового кабмина

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством, поручив уходящему кабмину продолжать работу до сформирования нового состава министров и вице-премьеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в указе.

Решение принято в соответствии с частью 5 статьи 117 Конституции РФ. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового премьер-министра уже во вторник, 7 мая.

А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что кандидатуры министров силового блока и главы министерства иностранных дел могут быть внесены президентом для консультаций и рассмотрены Совфедом до 15 мая. По ее словам, сенаторы готовы к консультациям.

Ранее на инаугурации Путина показали электромотоциклы Aurus Merlon/

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