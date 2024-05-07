Полицейские арестовали бывшую звезду ЦСКА

Бразильская полиция арестовала бывшего нападающего ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Как утверждает источник, Жо был задержан 6 мая за несвоевременную выплату алиментов. Он провел ночь в полицейском участке в Кампинасе, городе, где его команда «Амазонас» встречалась с Понте Прета.

В клубе заверили, что оказывают футболисту всю необходимую помощь.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год, а затем перебрался в «Манчестер Сити». В Англии нападающий с клубом выиграл Кубок страны. Также Жо поиграл за «Эвертон», «Галатасарай», ряд клубов из Бразилии, «Аль-Шабаб» (Дубай), китайский «Цзянсу Сунин» и японский «Нагоя Грампус». С 2004 года нападающий выступает за «Амазонас».

Жо был лучшим нападающим ЦСКА в 2006 и 2007 годах. Он стал чемпионом России в 2006 году, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

На счету футболиста 13 матчей в составе сборной Бразилии и бронза Олимпийских игр в Пекине. В 2013 году он с командой завоевал золото Кубка конфедераций.

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