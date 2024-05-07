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Пашинян заявил о наличии множества проблем между Россией и Арменией

Пашинян: между Арменией и Россией накопилось множество проблем

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена», — сказал Пашинян.

Он отметил, что проблемы были озвучены с целью устранения негативных нюансов, в контексте дружественных отношений между Арменией и Россией.

«Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», — добавил он.

Также Пашинян заявил, что доктрина безопасности страны должна быть изменена. По его словам, в настоящее время этот процесс идет на рабочем уровне.

До этого премьер-министр Армении заявил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что 90% этой работы выполнено. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны между странами.

Ранее Пашинян анонсировал встречу с Путиным.

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