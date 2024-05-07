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В ОЗХО отреагировали на обвинения России и Украины в использовании химоружия

ОЗХО: данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы

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Yves Herman/Reuters

Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, но предоставленные в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) обеими сторонами данные недостаточно обоснованы. Об этом говорится в заявлении ОЗХО.

Секретариат Организации отслеживает ситуацию на территории Украины с февраля 2022 года в связи с обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве оружия.

«И Российская Федерация, и Украина обвинили друг друга и сообщили Организации об обвинениях в применении химического оружия... Информация, предоставленная Организации обеими сторонами, а также информация, имеющаяся в распоряжении Секретариата, недостаточно обоснована», — говорится в сообщении.

В ОЗХО подчеркнули, что ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в отношении возможного возобновления использования токсичных химикатов в качестве оружия.

Там добавили, что уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было достигнуто в июле 2023 года, однако это не означает, что химического оружия больше не существует.

Согласно Конвенции о химическом оружии, любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или лишить жизни, считается химическим оружием.

Ранее Захарова назвала спекуляциями обвинения США в использовании Россией химоружия.

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