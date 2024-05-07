В Армении не станут ждать разрешения на развитие отношений с ЕС от других стран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с Евросоюзом ни у одного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов. Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения», — сказал армянский политик.

Пашинян добавил, что Армения является независимым государством и намерена выстраивать дипломатические отношения исходя от этого.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что РФ считает Армению юридическим союзником.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом на встрече в Брюсселе 5 апреля. По ее словам, российская сторона не будет удивлена, если выяснится, что планы, предполагающие замену базы РФ и пограничников специалистами стран Запада, а также переориентацию критически важной инфраструктуры Армении на самом деле навязывали Еревану в ходе встречи в Брюсселе.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.