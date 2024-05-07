Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ждет процветания России под руководством президента Владимира Путина. Об этом он заявил после инаугурации главы государства, передает РИА Новости.

После церемония инаугурации правительство России ушло в отставку. Распоряжение об этом подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Эта процедура стандартно проводится перед вступлением нового президента в должность.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно подумать над предложением, чтобы сделать день инаугурации президента России выходным.

7 мая Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. После церемонии Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл. Служба проходила в Благовещенском соборе, расположенном на территории московского Кремля.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина.