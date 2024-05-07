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Медведев ждет процветания России

Медведев после инаугурации Путина заявил, что ждет процветания России

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ждет процветания России под руководством президента Владимира Путина. Об этом он заявил после инаугурации главы государства, передает РИА Новости.

После церемония инаугурации правительство России ушло в отставку. Распоряжение об этом подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Эта процедура стандартно проводится перед вступлением нового президента в должность.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно подумать над предложением, чтобы сделать день инаугурации президента России выходным.

7 мая Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. После церемонии Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл. Служба проходила в Благовещенском соборе, расположенном на территории московского Кремля.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина.

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