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Второклассник из Великого Новгорода вымогает деньги у детей, угрожая им ножом

В Великом Новгороде второклассник угрожает детям ножом и требует у них деньги

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Что Произошло | Великий Новгород/VK

В Великом Новгороде второклассник угрожает детям ножом и вымогает у них деньги. Об этом мать одного из пострадавших рассказала в сообществе «Что произошло» во «ВКонтакте».

Инцидент, по словам родительницы, произошел на днях на улице Менделеева, когда ее сын возвращался с друзьями из школы. В этот момент к мальчику подошел хулиган, он приставил нож к его животу и стал высказывать угрозы. Испугавшийся школьник отдал недоброжелателю 40 рублей. После этого его родители обратились к участковому, но тот не стал принимать у них заявление. Позднее выяснилось, что ножом мальчику пригрозил ученик второго класса школы №18. Его регулярно застают за вымогательством у сверстников на улицах города.

«Мой сын получил психологическую травму. Стал плохо спать ночью, так же дети боятся ходить в школу, и гулять», — написала горожанка, она попросила вмешаться в происходящее прокуратуру и следственный комитет.

В надзорном ведомстве уже начали проверку по факту вымогательства и невмешательства в ситуацию участкового уполномоченного полиции. Сотрудники прокуратуры дадут оценку условиям жизни и воспитания ребенка, у которого накануне отобрали холодное оружие, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, занимавшихся работой с семьей второклассника.

Ранее школьница из Владивостока создала Telegram-канал, в котором унижала сверстников и вымогала у них деньги.

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