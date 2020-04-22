2,5 тыс. москвичей не смогли проехать в метро из-за пропускного режима

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В первый день работы автоматизированной системы пропусков в метро не пустили около 2,5 тыс. москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный ГКУ «Организатор перевозок».

Как пояснили в ГКУ, метрополитеном не смогли воспользоваться те горожане, которые не привязали свои транспортные карты к пропуску или вовсе не имели цифрового разрешения.

Ранее стало известно, что власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

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