Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи для нескольких категорий

Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи для беженцев и переселенцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит беженцам и переселенцам право на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения внесены в закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Получить все виды бесплатной юридической помощи теперь могут лица, признанные вынужденными переселенцами или беженцами, ходатайствующие о получении таких статусов, а также получившие временное убежище на территории России. Речь идет о случаях, когда эти категории обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство Российской Федерации.

Кроме того, адвокаты и юридические бюро, которые участвуют в государственной системе бесплатной юрпомощи, станут консультировать и составлять документы для таких лиц, в том числе и по вопросам предоставления им мер соцподдержки.

Кроме того, юристы будут представлять интересы таких граждан в судах, государственных и муниципальных органах по вопросам восстановления утраченных документов, которые являются необходимыми для получения социальной поддержки, признания вынужденными беженцами, переселенцами, предоставления временного убежища в России и приема в гражданство Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже получать российское гражданство.

 
