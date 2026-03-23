В России намерены определить меры по снижению зависимости бюджета от цен на нефть

Правительство в ближайшее время определится с шагами по снижению зависимости российского бюджета от цен на нефть в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии информационной службе «Вести».

Он подтвердил приостановку продаж в рамках бюджетного правила средств из Фонда национального благосостояния. По словам главы Минфина, в настоящее время правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении, и у властей есть ряд соображений.

«Мы хотим, в первую очередь, в среднесрочной перспективе сделать наш бюджет менее зависимым от цен на нефть с одной стороны, с другой — меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке», — уточнил министр.

По словам Силуанова, правительство РФ определится в ближайшее время по этим решениям.

До этого доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к резким скачкам цен на нефть, выгоду от которых прогнозируют России и Казахстану. Спрос на сырье действительно вырос, особенно активно закупать энергоресурсы начали азиатские страны, однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе сегодняшняя ситуация не принесет пользы экономике.

Ранее в минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти.