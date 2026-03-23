Названа дата выхода фильма Егора Бероева с его молодой женой

Фильм «Кукла» Егора Бероева выйдет в прокат 30 апреля
Фильм «Кукла» Егора Бероева выйдет 30 апреля в широкий прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе картины.

Бероев выступил режиссером и сценаристом фильма. Главную роль сыграла новая жена артиста Анна Панкратова. В картине также приняли участие Никита Тезин, Данила Краснов, Егор Бероев, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля, Ольга Приходько.

Режиссер написал сюжет для «Куклы», взяв за основу свою работу в Благотворительном фонде поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» и судьбы воспитанниц детского приюта в Покровском монастыре города Суздаля.

По сюжету, девушка Надя в юности попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребенка.

«Ее жизнь — это история становления личности, понимания того, что даже оступившийся человек может найти в себе силы все исправить и вернуться к нормальной жизни. Это история силы воли, силы духа, нескончаемой веры и любви к жизни, которых всем нам сегодня так не хватает», — поделился Бероев.

Ранее Егор Бероев вышел из фонда Алферовой и потерял на бизнесе 1,3 млн рублей.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
