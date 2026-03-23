Лебедев: ВС РФ ударили по одесской погранзаставе с франкоговорящими наемниками

Вооруженные силы РФ ударили по седьмой погранзаставе в пригороде Одессы, где располагались франкоговорящие наемники. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Фонтанка — прилет по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение — франкоговорящие, но не европейцы», — сказал он.

Лебедев добавил, что, вероятно, наемники были из контингента африканских стран, связанных с французским легионом.

21 марта он сообщал об ударе по расположению иностранных наемников в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. Лебедев уточнил, что рядом с Новомосковском расположены объекты, которые используются вооруженными силами Украины и иностранными военными «европейского вида», немецкоговорящими.

14 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал, что российские войска нанесли комбинированные удары по территории Украины. Основными целями для атаки стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС.



