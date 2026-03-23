Российским ЧОПам разрешили стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками

Путин подписал закон о разрешении ЧОПам стрелкового оружия для борьбы с БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает частным охранным организациям получать на время проведения специальной военной операции боевое стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от БПЛА. Документ опубликован на портале правовых актов и вступил в силу 23 марта.

Инициатором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Право на получение боевого оружия получили те частные охранные организации, которые учреждены стратегическими предприятиями, государственными компаниями и корпорациями, а также субъектами естественных монополий.

Под действие закона попадают структуры, работающие на объектах из перечня критически важных, на объектах высшего приоритета, а также на тех, где требуется антитеррористическая защита.

Оружие будет выдаваться сотрудникам во временное пользование. Закон определяет порядок обращения в Росгвардию за его получением и последующего возврата.

Согласно новым правилам, частные охранные организации смогут приобретать не только служебное оружие, но и гражданское оружие, разрешенное к использованию в качестве служебного.

Ранее законодательство ограничивало возможности ЧОП лишь служебным огнестрельным оружием ограниченного поражения и гражданским оружием самообороны. Авторы инициативы подчеркивали, что в борьбе с беспилотниками самолетного типа наиболее эффективны крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие.

