В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении.

Тем, кто находится на улице, рекомендуется зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

За прошедшую ночь над регионами РФ российские средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников над разными регионами страны. По данным министерства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.

21 марта в Курске рухнул дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) — начался пожар в частном доме, также было повреждено как минимум три машины.

Ранее власти Белгородской области рассказали о последствиях ракетного удара ВСУ.

 
