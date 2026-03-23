Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»

Мажич раскритиковал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире «Матч Премьер» назвал ошибочным решение о назначении пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом».

«Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR. Это ошибка и арбитра, и VAR, и AVAR», — сказал Мажич.

18 марта «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дуран. Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным.

«Зенит» пробился в следующий раунд Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», не сумевшим справиться с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ. Махачкалинское «Динамо» завершило выступление на турнире.



Ранее была названа причина поражения «Динамо» от «Зенита».