Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые выяснили, какой завтрак и ужин замедляют возрастные изменения

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ночной перерыв между завтраком и ужином длительностью 13-14 часов может снизить риск развития возрастных хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Вэньчжоу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Journal (NutJ).

В исследовании участвовали более 900 человек старше 60 лет. Ученые анализировали, как время приема пищи и длительность ночного перерыва в еде связаны с так называемым «здоровым старением» — состоянием, при котором у человека отсутствуют серьезные хронические патологии (такие как сахарный диабет и болезни сердца), когнитивные нарушения и симптомы депрессии.

Анализ показал, что наилучшие показатели здоровья наблюдались у людей, у которых ночной перерыв между приемами пищи длился примерно 13-14 часов. Такой режим означает, что между ужином и завтраком проходит достаточно времени, чтобы организм успел восстановиться.

Кроме того, важным оказалось и время самих приемов пищи. Самые высокие шансы на хорошее состояние здоровья были у тех, кто завтракал рано утром — с шести до семи часов — и ужинал сравнительно рано, с 17 до 18 часов. Более ранние или, наоборот, поздние приемы пищи были связаны с худшими показателями здоровья.

Исследователи объясняют этот эффект воздействием на циркадные ритмы — внутренние биологические часы организма, которые регулируют обмен веществ, работу мозга и уровень воспаления.

По мнению авторов работы, стабильный режим питания может стать простым и доступным способом поддержания здоровья в пожилом возрасте. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!