Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле заявили о множестве противоречивых новостей о переговорах по Ирану

Песков заявил, что Кремль следит за множеством противоречивых заявлений по Ирану
Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль следит за множеством противоречивых заявлений о переговорах по Ирану, которые были сделаны в течение дня. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что американский лидер Дональд Трамп приказал военным на пять дней отложить нанесение ударов по энергетическим объектам в Иране.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», — сказал Песков.

23 марта президент Соединенных Штатов сообщил, что у Вашингтона состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Тегераном. В связи с этим он приказал Пентагону отложить любые удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней — в это время стороны должны провести новые встречи. При этом телеканал Press TV со ссылкой на источник утверждает, что власти Исламской Республики в последние дни не контактировали с американской администрацией.

Ранее в Кремле высказались о возможности встречи Путина с президентом Ирана Пезешкианом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
