В Кремле заявили о множестве противоречивых новостей о переговорах по Ирану

Кремль следит за множеством противоречивых заявлений о переговорах по Ирану, которые были сделаны в течение дня. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что американский лидер Дональд Трамп приказал военным на пять дней отложить нанесение ударов по энергетическим объектам в Иране.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», — сказал Песков.

23 марта президент Соединенных Штатов сообщил, что у Вашингтона состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Тегераном. В связи с этим он приказал Пентагону отложить любые удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней — в это время стороны должны провести новые встречи. При этом телеканал Press TV со ссылкой на источник утверждает, что власти Исламской Республики в последние дни не контактировали с американской администрацией.

Ранее в Кремле высказались о возможности встречи Путина с президентом Ирана Пезешкианом.