Названы темы, которые россияне чаще всего обсуждают с таксистами

Больше половины россиян обсуждают с водителями такси городские новости и житейские истории. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование платформы «Дзен».

Согласно результатам опроса, 73,6% респондентов любят разговаривать с таксистами о городских новостях. Другие 59,3% россиян предпочитают обсуждать житейские истории, а еще 53% — погоду. При этом женщины чаще говорят о событиях в городе (49,5%), а мужчины активнее интересуются экономикой (15,6%).

При этом итоги исследования показали, что часто с таксистами общаются 27,6% россиян. Активнее начинают диалог мужчины (22,8%), а не женщины (16,5%). При этом сами водители чаще заводят разговор с женщинами-пассажирами.

Беседы в такси зачастую становятся источниками полезной информации. 74,5% респондентов поделились, что узнают от водителей что-то новое, а 61,7% добавили, что слова могут повлиять на их мнение о событии, а больше половины участников (55,3%) после поездки ищут дополнительную информацию в интернете.

Отмечается, что 43% россиян спрашивают у таксистов советы о местах и маршрутах в городе, треть респондентов (33,7%) интересуются местными культурными событиями, а еще четверть стараются оставаться в курсе общественных новостей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что в список автомобилей, которые власти допускают к работе в такси, добавят новые модели. Согласно данным издания, в марте 2026 года в реестре может появиться ряд автомобилей китайского происхождения, в числе которых Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7, который является версией Chery Tiggo 7L.

