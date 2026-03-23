«Говорил о дьявольщине»: в суде выяснились новые детали дела пасынка Стаса Намина

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в двойном убийстве, был не в себе, когда расправлялся с бабушкой. Он бессвязно говорил о дьявольщине, сообщил прокурор на заседании в Московском областном суде, передает ТАСС.

«Во время нападения на потерпевшую Ткаченко произносил бессвязные слова: «аборт», «ненавижу», «дьявол», «дьявольщина», — рассказал прокурор во время прений сторон.

По словам обвинителя, Ткаченко сначала ударил бабушку молотком, а затем нанес ей удары ножом. Позже он убил своего сводного брата. Прокурор попросил суд приговорить фигуранта дела к 20 годам лишения свободы.

Утром 19 октября 2023 года в коттедже в подмосковной деревне Крюково нашли тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины. По подозрению в совершении преступления был задержан пасынок рок-музыканта Роман Микоян, который сейчас фигурирует в судебных документах под фамилией Ткаченко.

По версии следствия, подозреваемый был в гостях у своей бабушки. После ссоры с ней он дождался, пока женщина уснет, и нанес множественные удары ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления. О случившемся обвиняемый рассказал брату, который в тот момент находился в Москве, и попросил его приехать. Когда брат приехал, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Ткаченко ударил ножом и брата. Он также умер.

По данным SHOT, подозреваемый наблюдался у психиатра и 20 лет назад пытался покончить с собой. В ходе допроса мужчина признался, что напал на родственников с ножом из-за «давнего конфликта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

