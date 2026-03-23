Папа римский призвал не использовать небеса для ударов по Ирану

Reuters: папа Лев призвал запретить бомбардировки из-за их неизбирательности
Папа римский Лев призвал прекратить удары с воздуха, поскольку они носят неизбирательный характер, передает Reuters. По оценке агентства, хотя в речи понтифика на встрече с сотрудниками итальянской авиакомпании ITA Airways в Ватикане не упоминался Иран, речь шла именно о нем.

Использование авиации в военных действиях противоречит самой идее прогресса и гуманизма, так как неизбежно причиняют урон мирному населению, которое не имеет никакого отношения к боевым действиям, пояснил понтифик.

«Никто не должен опасаться, что угроза ... разрушения может обрушиться с неба», — заявил папа.

Он напомнил о разрушительных последствиях атак с воздуха в минувшем столетии и призвал мировое сообщество полностью запретить такой вид боевых действий.

«После трагического опыта XX века авиабомбардировки должны были быть навсегда запрещены. Но они все еще существуют… Это не прогресс, это регресс!» — подчеркнул Лев.

Это заявление продолжило тему его недавнего выступления с призывом прекратить огонь на Ближнем Востоке, потому что это «позор для всей человеческой семьи».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

