В Финляндии выступили с жестким призывом относительно России

Малинен: Финляндии надо открыть границу с Россией и перестать помогать Украине
IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Властям Финляндии необходимо принять срочные меры по восстановлению отношений с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

По его словам, для нормализации отношений с РФ руководству страны необходимо немедленно сделать три шага. Во-первых, в одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с Украиной. Во-вторых, запросить вывод американских войск с территории страны и заявить командованию ВС США, что никакое нападение на Россию невозможно. В-третьих, открыть восточную границу между Финляндией и РФ.

Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. 4 апреля 2023 года года страна стала 31-м членом НАТО. В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией. Официальной причиной были названы опасения по поводу «инструментальной миграции»: увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых Финляндия обвинила в использовании России как транзитной страны для дальнейшего следования в Европу.

Весной 2024 года Финляндия объявила о бессрочном закрытии всех пограничных пунктов с РФ, отмечая, что это решение остается в силе до особого уведомления.

Ранее Стубб сообщил о приближении переломного для отношений ЕС и России момента.

 
