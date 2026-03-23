Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26, передает «Чемпионат»
Шансы на победу «Зенита» в турнире оцениваются в 58,5%. Второе место по этому показателю занимает действующий чемпион страны и лидирующий в таблице «Краснодар» (37,8%). Третьим идет «Локомотив» (2,8%).

После 22 туров в чемпионате России «Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» с 48 баллами занимает второе место. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (44).

В следующем туре после паузы на игры сборных «Краснодар» 4 апреля встретится в гостях с «Ахматом». «Зенит» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Крыльями Советов». «Локомотив» днем позже в гостях сыграет со «Спартаком».

Ранее в «Зените» похвалили Александра Соболева.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!