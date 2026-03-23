Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26, передает «Чемпионат»

Шансы на победу «Зенита» в турнире оцениваются в 58,5%. Второе место по этому показателю занимает действующий чемпион страны и лидирующий в таблице «Краснодар» (37,8%). Третьим идет «Локомотив» (2,8%).

После 22 туров в чемпионате России «Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» с 48 баллами занимает второе место. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (44).

В следующем туре после паузы на игры сборных «Краснодар» 4 апреля встретится в гостях с «Ахматом». «Зенит» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Крыльями Советов». «Локомотив» днем позже в гостях сыграет со «Спартаком».



Ранее в «Зените» похвалили Александра Соболева.