Утки становятся каннибалами и едят друг друга из-за изменения климата и нехватки пищи

Экологи зафиксировали необычное и тревожное поведение уток — в ряде случаев они начали поедать птенцов других видов и друг друга. Специалисты связывают это с изменениями окружающей среды и нехваткой привычной пищи, пишет Daily Star.

У озера Александрина в Новой Зеландии были замечены три кряквы, поедающие недавно вылупившихся птенцов. Защитники природы назвали произошедшее «шокирующим» и охарактеризовали поведение как повторяющееся хищничество. Впоследствии этих птиц усыпили.

Кряквы традиционно считаются всеядными, но преимущественно питаются растениями, семенами, насекомыми и мелкими беспозвоночными. Однако, по данным исследователей, в условиях экологического стресса — например, при дефиците пищи — они способны менять поведение и переходить к активному хищничеству, включая поедание позвоночных.

Эксперты предупреждают, что подобные случаи могут иметь серьезные последствия для экосистем. Изменение пищевых привычек у распространенных видов, таких как кряквы, способно повлиять на баланс в пищевых цепях и угрожать биоразнообразию.

По словам специалистов, давление на водно-болотные угодья по всему миру усиливается из-за изменения климата, засух, загрязнения и активного использования водных ресурсов. Это может вынуждать животных искать альтернативные источники питания.

