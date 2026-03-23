Утки становятся каннибалами и едят друг друга из-за изменения климата и нехватки пищи

Daily Star: утки начинают есть друг друга из-за изменения климата
Stock for you/Shutterstock/FOTODOM

Экологи зафиксировали необычное и тревожное поведение уток — в ряде случаев они начали поедать птенцов других видов и друг друга. Специалисты связывают это с изменениями окружающей среды и нехваткой привычной пищи, пишет Daily Star.

У озера Александрина в Новой Зеландии были замечены три кряквы, поедающие недавно вылупившихся птенцов. Защитники природы назвали произошедшее «шокирующим» и охарактеризовали поведение как повторяющееся хищничество. Впоследствии этих птиц усыпили.

Кряквы традиционно считаются всеядными, но преимущественно питаются растениями, семенами, насекомыми и мелкими беспозвоночными. Однако, по данным исследователей, в условиях экологического стресса — например, при дефиците пищи — они способны менять поведение и переходить к активному хищничеству, включая поедание позвоночных.

Эксперты предупреждают, что подобные случаи могут иметь серьезные последствия для экосистем. Изменение пищевых привычек у распространенных видов, таких как кряквы, способно повлиять на баланс в пищевых цепях и угрожать биоразнообразию.

По словам специалистов, давление на водно-болотные угодья по всему миру усиливается из-за изменения климата, засух, загрязнения и активного использования водных ресурсов. Это может вынуждать животных искать альтернативные источники питания.

Ранее китаец нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

