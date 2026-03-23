Ледяная глыба рухнула на машину в Башкирии и раздавила ее, это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как ледяная глыба рухнула на машину и раздавила ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

Инцидент произошел в городе Нефтекамске. Сначала рядом с иномаркой упал кусок наледи, а следом огромная масса снега и льда обрушилась прямо на багажник автомобиля.

В результате удара часть машины смяло, как консервную банку. Предварительно, никто не пострадал в результате случившегося.

До этого в Московской области глыба льда рухнула и снесла ограждения крыши дома. Как рассказала ему местная жительница, она возвращалась домой, когда заметила ледяную лавину на крыше. Женщина предупредила об этом местных жителей, которые собирались зайти в подъезд.

Ранее в Йошкар-Оле на женщину с крыши детсада упала глыба льда.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!