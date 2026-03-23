Трамп заявил, что США добиваются вывоза ядерных материалов из Ирана

США добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана. Об этом заявил президент США Дональда Трамп, пишет ТАСС.

«Мы не хотим видеть ядерную бомбу, ядерное оружие. <...> Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим «ядерную пыль». И, думаю, мы это получим», — сказал он.

Трамп добавил, что США пока общаются с представителями Ирана по телефону, однако Вашингтон рассчитывает уже в скором времени провести очную встречу с властями исламской республики.

В свою очередь Иран уже дал согласие в ходе контактов с США не разрабатывать ядерное оружие, добавил американский президент.

22 марта президент Соединенных Штатов пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если Исламская Республика в течение 48 часов не снимет блокаду Ормузского пролива.

23 марта американский лидер анонсировал новый раунд переговоров США и Ирана.

Ранее Трамп заявил, что США не ведет переговоры с верховным лидером Ирана.