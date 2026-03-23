Трамп рассказал, по чьей инициативе состоялись контакты с Ираном

Трамп: контакты с Ираном состоялись по инициативе Тегерана
Контакты между Вашингтоном и Тегераном на выходных состоялись по инициативе иранской стороны. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Так что это они (Иран – Прим. ред.) позвонили, а не я. Они позвонили сами. Они хотят заключить сделку, и мы очень даже готовы к сделке. Но это должна быть хорошая сделка: никаких больше войн, никакого ядерного оружия», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого Дональд Трамп заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил Трампа в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

21 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в Иране назвали ответственных за кризис в Ормузском проливе.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
