Бывший муж Лерчек рассказал о графике блогерши в больнице

Бывший муж Лерчек заявил, что блогерша проводит все свободное время с детьми

Бывший муж Лерчек Артем Чекалин в беседе с Super признался, что не навещал экс-супругу в больнице.

Чекалин уточнил, что знает о состоянии Лерчек от детей. Как он отметил, блогерша старается проводить свое свободное от процедур время с сыновьями и дочерью.

«Знаю, что промежутки между процедурами, когда ей разрешают покидать больницу, она проводит по максимуму с детьми. Как дети воспринимают ее болезнь? Ну, а как бы вы восприняли? Также и они воспринимают», — поделился экс-супруг знаменитости.

В марте Валерия Чекалина (Лерчек), у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее Лерчек раскрыла свое самочувствие после первого курса иммунотерапии.