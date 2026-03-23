Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Гурьевске пять человек пострадали в результате ДТП

Пять жителей Калининградской области пострадали при выезде автомобиля на тротуар
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Гурьевске Калининградской области произошла авария, в результате которой пострадали пять пешеходов. В состоянии средней тяжести их направили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в ТАСС в Минздраве региона.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

По сообщению ведомства, легковой автомобиль, столкнувшись с другим автомобилем, вылетел на тротуар и наехал на пешеходов на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советская. Среди пострадавших есть дети.

ДТП случилось около 14:10 по местному времени. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

20 марта сообщалось, что в Пушкине Ленинградской области автомобиль Subaru влетел в людей, ожидающих транспорт на остановке. Пострадала женщина и ее две дочери-близняшки. Они были госпитализированы.

По данным канала, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП, при этом водитель иномарки получил незначительные травмы.

Ранее в Петербурге немецкий дипломат сбил курьера при выезде с парковки.

 
Теперь вы знаете
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
