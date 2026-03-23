В Гурьевске пять человек пострадали в результате ДТП

Пять жителей Калининградской области пострадали при выезде автомобиля на тротуар

В Гурьевске Калининградской области произошла авария, в результате которой пострадали пять пешеходов. В состоянии средней тяжести их направили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в ТАСС в Минздраве региона.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

По сообщению ведомства, легковой автомобиль, столкнувшись с другим автомобилем, вылетел на тротуар и наехал на пешеходов на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советская. Среди пострадавших есть дети.

ДТП случилось около 14:10 по местному времени. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

20 марта сообщалось, что в Пушкине Ленинградской области автомобиль Subaru влетел в людей, ожидающих транспорт на остановке. Пострадала женщина и ее две дочери-близняшки. Они были госпитализированы.

По данным канала, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП, при этом водитель иномарки получил незначительные травмы.

Ранее в Петербурге немецкий дипломат сбил курьера при выезде с парковки.