Юрист объяснил, чем грозит сбор березового сока

Юрист Русяев: за сбор березового сока в пределах города грозит штраф
Сбор березового сока в пределах города и на особо охраняемых природных территориях обернется штрафом. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Специалист объяснил, что в большинстве случаев лесной кодекс РФ разрешает россиянам свободно и безвозмездно собирать для своих нужд пищевые лесные ресурсы, в число которых входит березовый сок. Однако это можно делать не во всех местах.

«Прежде всего, надо понимать, что нельзя собирать сок в самой столице на озелененных территориях. Подсочка березы в таких местах расценивается как повреждение зеленых насаждений, а за это по статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3 500 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических — 300 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Юрист добавил, что березовый сок также нельзя собирать на особо охраняемых природных территориях. Нарушителям грозит наказание по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов (ст. 8.39 КоАП РФ). В таком случае гражданам назначат штраф суммой до 4 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить до 20 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч рублей.

По словам эксперта, если сбор проходит на разрешенной территории, необходимо следовать установленным в каждом субъекте РФ правилам. Так, в Подмосковье можно использовать для заготовки только те березы, диаметр которых на высоте 1,4 метра составляет не менее 20 сантиметров. Кроме того, после сбора сока следует закрыть отверстия деревянной пробкой, а также смазать варом, садовой замазкой или глиной с известью. В противном случае гражданам могут выписать штраф размером до 500 рублей, должностным лицам — до тысячи, а юридическим — до 10 тысяч рублей.

Ранее юрист предупредил о штрафах за сжигание мусора на даче.

 
