Трамп ответил на вопрос, когда разблокируют Ормузский пролив

Ормузский пролив будет разблокирован «очень скоро» в случае, если США и Ирану удастся достичь договоренности. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Он будет открыт очень скоро, если это сработает», — сказал глава Белого дома во время общения с журналистами.

При этом он не уточнил, кто именно должен установить контроль над проливом.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что сейчас маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Согласно карте Международного энергетического агентства (МЭА), трафик судов через Ормузский пролив с начала военной операции США и Израиля против Ирана снизился в восемь раз. Если с 1 января по 27 февраля по Ормузскому проливу в сутки проходили в среднем 84 судна, то теперь всего 10. Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тысяч тонн. Основную часть грузов составляют энергоносители — около 70%. Сухие грузы занимают почти 16%, а контейнеры — 13%.

Ранее Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив.