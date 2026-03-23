Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье проснулись клещи

Минздрав Московской области: первый человек обратился к медикам с укусом клеща
Shutterstock

В Московской области проснулись клещи. С укусом к медикам обратился один человек, сообщает минздрав столичного региона в Telegram-канале.

Случай зарегистрирован в Сергиевом Посаде.

«В случае укуса насекомым, не пытайтесь извлечь его самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт», — сказано в сообщении ведомства.

После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу, добавили там.

Биолог Дмитрий Сафонов до этого предупреждал, что на юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

Обычно они реагируют на запах пота, после чего стремительно ползут вслед за человеком с огромной скоростью. Отличить такого клеща от обычного легко – он намного больше по размеру, а также имеет полосатые лапки.

Ранее биолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!