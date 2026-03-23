В Подмосковье проснулись клещи

Минздрав Московской области: первый человек обратился к медикам с укусом клеща

В Московской области проснулись клещи. С укусом к медикам обратился один человек, сообщает минздрав столичного региона в Telegram-канале.

Случай зарегистрирован в Сергиевом Посаде.

«В случае укуса насекомым, не пытайтесь извлечь его самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт», — сказано в сообщении ведомства.

После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу, добавили там.

Биолог Дмитрий Сафонов до этого предупреждал, что на юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

Обычно они реагируют на запах пота, после чего стремительно ползут вслед за человеком с огромной скоростью. Отличить такого клеща от обычного легко – он намного больше по размеру, а также имеет полосатые лапки.

