Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп анонсировал новый раунд переговоров США и Ирана

Ken Cedeno/Reuters

Новый раунд переговоров Ирана и США запланирован на 23 марта. Об этом журналистам сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы собираемся переговорить сегодня, скорее всего, по телефону», — рассказал глава государства.

22 марта президент Соединенных Штатов пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если Исламская Республика в течение 48 часов не снимет блокаду Ормузского пролива.

На следующий день Трамп заявил, что у Вашингтона состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Тегераном. На этом фоне хозяин Белого дома приказал американским военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней — в это время стороны должны провести новые встречи. При этом телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что Исламская Республика в последнее время не контактировала с администрацией президента США.

11 марта представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что проведение встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из Ирана Массудом Пезешкианом в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее российская сторона продолжает диалог с руководством Исламской Республики, подчеркнул он.

Ранее в Кремле заявили о готовности РФ помочь в восстановлении мира на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!