В Грузии продлили режим ЧП до 22 мая
Парламент Грузии утвердил продление режима чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент республики Саломе Зурабишвили во вторник, 21 апреля, утвердила предложение кабмина о продлении режима ЧП до 22 мая.
В поддержку постановления главы государства проголосовали 97 депутатов.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 411 человек, скончались пятеро.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.
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