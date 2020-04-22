Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

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Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. Об этом пишет RTL Today.

Так, согласно их заключениям, коронавирус скорее передается при длительном и тесном контакте больших групп людей. Это происходит при вдыхании здоровым человеком мелких капель, выделяемых инфицированным во время непосредственного близкого общения.

Также ученые исследовали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, однако на их основе не удалось культивировать вирус в лаборатории. Это доказало то, что вероятность передачи вируса во время контакта с предметами очень мала.

При этом Штреек отметил, что вирус может передаться, если зараженный кашлянет в руку, которой затем сразу же коснется какой-либо поверхности, после чего другой человек тут же дотронется до нее и до лица или слизистых. Однако такой способ менее распространен.

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