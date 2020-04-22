В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/13019881/RIAN_61870951.HR-pic905-895x505-6086.jpg">

В московской больнице в Коммунарке состоят на лечении 604 пациента, у 430 из них выявлен коронавирус. Об этом написал главврач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.

У 584 пациентов диагностирована пневмония.

На кислороде вне отделения реанимации находится 101 человек, в реанимации — 56.

На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) держатся 26 пациентов.

За сутки в больницу поступили 107 новых пациентов, 56 человек выписаны по выздоровлению.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России провели 2,2 млн тестов на коронавирус

— «Известия»: в России начнут массовое тестирование на антитела к COVID-19

— В Приморье выявили крупный очаг заражения COVID-19