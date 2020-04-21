В Минпросвещения опровергли данные о правилах сдачи ЕГЭ в период пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/417/13039417/RIAN_58948381.HR-pic905-895x505-93544.jpg">

В Минпросвещения опровергли опубликованные ранее данные о новых правилах сдачи ЕГЭ в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «360».

Так, в ведомстве уточнили, что новые правила касаются только сдающих ОГЭ учеников девятых классов.

Минпросвещения уточняет, что также в текущем году ученики девятых классов не смогут сдавать предметы по выбору: пройдет сдача ОГЭ по математике и русскому языку.

Кроме того, сроком сдачи первого экзамена назначено начало июня, а основной период запланирован на 8 июня — 31 июля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ