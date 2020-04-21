В Минпросвещения опровергли данные о правилах сдачи ЕГЭ в период пандемии
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В Минпросвещения опровергли опубликованные ранее данные о новых правилах сдачи ЕГЭ в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «360».
Так, в ведомстве уточнили, что новые правила касаются только сдающих ОГЭ учеников девятых классов.
Минпросвещения уточняет, что также в текущем году ученики девятых классов не смогут сдавать предметы по выбору: пройдет сдача ОГЭ по математике и русскому языку.
Кроме того, сроком сдачи первого экзамена назначено начало июня, а основной период запланирован на 8 июня — 31 июля.
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