Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
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Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала »Россия 24».
«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — ответил Воробьев.
Жителям Москвы и Подмосковья запрещено покидать дома без необходимости, чтобы препятствовать распространению коронавируса. С 15 апреля необходимо оформлять пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
В России коронавирусом заразились больше 52 тысяч, скончались 456 человек.
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