Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

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Полиция задержала восемь подозреваемых в телефонном мошенничестве в отношении пожилых людей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей. Сотрудникам полиции удалось установить, что в противоправной деятельности участвовали две группировки.

Дело было взято на особый контроль после обращения 85-летнего жителя Симферополя, сообщившего о мошенничестве. По заявлению пострадавшего, он получил звонок от женщины, представившейся сотрудницей Банка России. Она сообщила ему о выигрыше и заявила о необходимости перевести деньги для его получения. Всего пострадавший отдал мошенникам более 500 тысяч рублей.

В настоящее время всем задержанным предъявлены обвинения, сообщила Волк.

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