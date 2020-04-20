В Москве за выходные оштрафовали около 3 тысяч человек за нарушение самоизоляции

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Начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что за 17-18 апреля в Москве было выписано около 3 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последние выходные в столице за нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 3 тысячи протоколов», — сказал он.

Дачников добавил, что всего с начала введения повышенной готовности в городе было выписано больше 17 тысяч протоколов на общую сумму более 70 млн рублей.

Уточняется, что за прошедший уикенд количество нарушений сократилось на 25% относительно прошедшей недели.

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