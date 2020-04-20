В Москве оштрафовали посетителей интернет-кафе за нарушение режима самоизоляции

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей шесть человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Уточняется, что четверо из шести оштрафованных решили пойти в интернет-кафе без какой-либо необходимости, тем самым нарушив предписания о необходимости сохранения самоизоляции. Еще два человека получили штраф за то, что безосновательно удалились от дома более чем на 100 метров.

Ранее к аналогичной ответственности были привлечены еще четыре посетителя того же интернет-кафе, расположенного на Тверской улице.

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