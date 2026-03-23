Трамп заявил, что США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторона не ведет переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не с верховным лидером... Мы ничего от него не слышали», — сказал он.

Ранее агентство Fars, ссылаясь на источник, сообщило, что у стороны Ирана не было ни прямых контактов с США, ни через посредников.

До этого Трамп заявил, что у Соединенных Штатов состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, и он прикажет военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

По словам президента, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

21 марта российский глава Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.