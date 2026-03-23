Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В двух российских регионах объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Брянской и Белгородской областях
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Ракетную опасность объявили на всей территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома!» — говорится в заявлении.

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовали пройти в ближайшее укрытие или найти другое безопасное место.

Также ракетную опасность объявили на части территории Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что особый режим действует в Белгороде и Белгородском округе, в Шебекино и Шебекинском округе. Губернатор попросил граждан спуститься в подвалы и не покидать их, пока угроза не минует.

Днем 23 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате две местные жительницы получили ранения, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. После атаки в населенном пункте выявили повреждение трех многоквартирных домов.

Ранее дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области, когда в нем находился Гладков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!