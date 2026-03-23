В двух российских регионах объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома!» — говорится в заявлении.

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовали пройти в ближайшее укрытие или найти другое безопасное место.

Также ракетную опасность объявили на части территории Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что особый режим действует в Белгороде и Белгородском округе, в Шебекино и Шебекинском округе. Губернатор попросил граждан спуститься в подвалы и не покидать их, пока угроза не минует.

Днем 23 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате две местные жительницы получили ранения, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. После атаки в населенном пункте выявили повреждение трех многоквартирных домов.

Ранее дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области, когда в нем находился Гладков.