Новая «Мисс Россия» направила свой выигрыш приюту для бездомных животных

Новая «Мисс Россия» Анастасия Венза направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных «Домашний». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

«Победительница конкурса «Мисс Россия» направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных «Домашний», в котором сегодня проживают 1,2 тысячи собак и более сотни кошек. Инициатива призвана не только оказать необходимую помощь, но и привлечь внимание общества к важности заботы о животных, оставшихся без дома», — говорится в сообщении.

Известно, что семья победительницы приютила пса Майка - собаку с непростой судьбой. У него было несколько хозяев, из-за частой их смены собака перестала доверять людям, но со временем адаптировался, следует из сообщения.

В национальном конкурсе красоты «Мисс Россия — 2025» победила 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья. Ежегодный конкурс «Мисс Россия» проводится под этим названием с 1993 года. В 2025-м, как рассказала на пресс-конференции директор мероприятия Анастасия Беляк, заявки на участие подало рекордное число участниц — организаторы получили почти 90 тыс. анкет от девушек со всей страны. Заявки подавали незамужние девушки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 см.

Ранее участница из России стала победительницей конкурса «Мисс БРИКС — 2026».