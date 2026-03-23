Над Украиной заметили «летающий радар» Saab

TWZ: на территории Украины заметили самолет ДРЛОиУ Saab 340 AEW&C
Над территорией Украины заметили переданный Киеву самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW&C (ASC-890). Об этом заявило американское издание TWZ.

Автор рассказал о кадрах, демонстрирующие полет воздушного судна, похожего на «летающий радар». До этого момента доказательств использования ASC-890 Украиной не было.

«Мы не можем проверить подлинность видео, но ничто не указывает на то, что ролик был смонтирован», — говорится в публикации.

В статье TWZ подчеркивается, что Saab 340 станет первоочередной целью для российской армии. В апреле 2025 года аналитики допускали, что самолет с позывным Welcome совершал полеты на западе Украины. Они ссылались на данные сервисов, которые отслеживают воздушное движение.

Saab 340 может обнаруживать ракеты и самолеты на дальности до 400 км. Самолет способен передавать информацию о целях непосредственно на истребители, которые поддерживают канал Link 16. Длительность полета самолета составляет около пяти часов.

Ранее шведский оборонный концерн Saab объявил о планах построить на Украине завод.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!